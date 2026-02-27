Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Человек, который смеется
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Хабаровске
27 февраля 2026
Расписание сеансов Человек, который смеется, 27 февраля 2026 в Хабаровске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек, который смеется»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
18:15
от 450 ₽
20:25
от 450 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
19:45
от 500 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
18:10
от 500 ₽
22:35
от 500 ₽
Дружба
г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
21:00
от 450 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
19:40
от 500 ₽
21:40
от 500 ₽
М-Синема
Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
20:35
от 550 ₽
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
19:00
от 800 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
19:50
от 540 ₽
23:40
от 540 ₽
Фабрика грез
г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
21:10
от 500 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
19:20
от 500 ₽
23:55
от 400 ₽
