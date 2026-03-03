Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Человек, который смеется
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Хабаровске
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Хабаровске
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
21:00
от 500 ₽
22:50
от 500 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
20:00
от 500 ₽
М-Синема
Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
22:30
от 800 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
21:25
от 520 ₽
Фабрика грез
г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
21:10
от 500 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
20:20
от 500 ₽
