Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Хабаровске 4 марта 2026

Расписание сеансов Драники, 4 марта 2026 в Хабаровске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
11:55 от 300 ₽ 13:40 от 300 ₽ 16:55 от 400 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
11:15 от 350 ₽ 15:20 от 400 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
09:30 от 250 ₽ 13:05 от 400 ₽ 16:40 от 450 ₽
Дружба г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
14:55 от 350 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
11:45 от 350 ₽ 13:15 от 350 ₽
М-Синема Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
11:15 от 400 ₽ 13:00 от 450 ₽ 17:00 от 500 ₽
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
10:10 от 350 ₽ 11:50 от 350 ₽ 13:30 от 400 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
11:30 от 420 ₽ 15:00 от 480 ₽
Фабрика грез г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
11:00 от 250 ₽ 12:40 от 400 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
11:40 от 350 ₽ 16:05 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Этот сериал HBO так и остался в тени «Игры престолов»: а ведь на 3 сезона у него не было ни одной слабой серии
Пенелопа отказалась, но есть другая кандидатура: кто станет новой леди Уистлдаун в 5 сезоне «Бриджертонов»
Полковник, который 40 лет проработал в разведке, нашел одну слабую сцену со Штирлицем: «Она кажется невероятной»
«50 оттенков идиотизма»: американские «Реальные пацаны» круче российских почти во всем – тупость запредельная, но выключить сложно
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино
Закручено не хуже детектива НТВ: эта четырехсерийная мелодрама затянет с первых минут — событий хватило бы и на большой сериал
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше