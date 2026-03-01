Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Драники
4 марта 2026
Расписание сеансов Драники, 4 марта 2026 в Хабаровске
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
11:55
от 300 ₽
13:40
от 300 ₽
16:55
от 400 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
11:15
от 350 ₽
15:20
от 400 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
09:30
от 250 ₽
13:05
от 400 ₽
16:40
от 450 ₽
Дружба
г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
14:55
от 350 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
11:45
от 350 ₽
13:15
от 350 ₽
М-Синема
Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
11:15
от 400 ₽
13:00
от 450 ₽
17:00
от 500 ₽
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
10:10
от 350 ₽
11:50
от 350 ₽
13:30
от 400 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
11:30
от 420 ₽
15:00
от 480 ₽
Фабрика грез
г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
11:00
от 250 ₽
12:40
от 400 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
11:40
от 350 ₽
16:05
от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
