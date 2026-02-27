Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Хабаровске
27 февраля 2026
Расписание сеансов Красавица, 27 февраля 2026 в Хабаровске
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
18:40
от 450 ₽
М-Синема
Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
18:35
от 550 ₽
Фабрика грез
г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
19:10
от 500 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
19:35
от 500 ₽
