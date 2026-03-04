Оповещения от Киноафиши
Малыш, 2026 в Хабаровске 6 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 6 марта 2026 в Хабаровске

FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
16:35 от 400 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
21:45 от 500 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
19:10 от 500 ₽ 21:30 от 500 ₽
Дружба г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
09:50 от 200 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
21:30 от 500 ₽ 21:35 от 500 ₽
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
15:50 от 700 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
15:35 от 480 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
23:50 от 400 ₽
