Расписание сеансов Малыш, 4 марта 2026 в Хабаровске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Малыш»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
18:25 от 450 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
19:15 от 500 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
11:00 от 350 ₽ 17:30 от 450 ₽ 20:35 от 500 ₽ 21:45 от 500 ₽
Дружба г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
20:45 от 450 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
19:20 от 500 ₽
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
12:50 от 700 ₽ 16:20 от 450 ₽ 18:40 от 550 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
14:45 от 480 ₽ 19:05 от 520 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
19:55 от 500 ₽
