Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Хабаровске
4 марта 2026
Расписание сеансов Малыш, 4 марта 2026 в Хабаровске
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
Как купить билеты на сеанс фильма «Малыш»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
18:25
от 450 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
19:15
от 500 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
11:00
от 350 ₽
17:30
от 450 ₽
20:35
от 500 ₽
21:45
от 500 ₽
Дружба
г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
20:45
от 450 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
19:20
от 500 ₽
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
12:50
от 700 ₽
16:20
от 450 ₽
18:40
от 550 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
14:45
от 480 ₽
19:05
от 520 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
19:55
от 500 ₽
