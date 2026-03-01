Фанаты «Игры престолов» очень расстроились: почему шут Пестряк был в книге, но в сериал не попал

«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко

Фанаты будут рыдать в декабре в кино: вот кто погибнет в самом начале новых «Мстителей»

«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все

Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита

Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»

Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером

«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда

Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»

О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города