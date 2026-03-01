Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Хабаровске 3 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 3 марта 2026 в Хабаровске

FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
18:25 от 450 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
19:15 от 500 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
11:00 от 350 ₽ 17:30 от 450 ₽ 20:35 от 500 ₽ 21:45 от 500 ₽
Дружба г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
20:45 от 450 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
19:20 от 500 ₽
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
12:50 от 700 ₽ 16:20 от 450 ₽ 18:40 от 550 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
14:50 от 480 ₽ 19:15 от 520 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
20:00 от 500 ₽
