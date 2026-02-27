Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Хабаровске 27 февраля 2026

Расписание сеансов Малыш, 27 февраля 2026 в Хабаровске

FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
18:25 от 450 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
21:45 от 500 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
20:50 от 500 ₽ 21:45 от 500 ₽
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
18:40 от 550 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
19:05 от 540 ₽
