Фильмы
Король и Шут. Навсегда
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Хабаровске
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
20:15
от 450 ₽
22:30
от 450 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
17:30
от 450 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
18:20
от 500 ₽
00:25
от 300 ₽
00:55
от 300 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
17:20
от 450 ₽
23:40
от 400 ₽
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
20:50
от 550 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
17:25
от 540 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
21:35
от 500 ₽
