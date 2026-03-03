Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Горничная Расписание сеансов Горничная, 2025 в Хабаровске 4 марта 2026

Расписание сеансов Горничная, 4 марта 2026 в Хабаровске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
22:25 от 450 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
21:30 от 500 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
16:30 от 480 ₽ 20:55 от 490 ₽ 23:30 от 490 ₽
