Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Хабаровске
4 марта 2026
Расписание сеансов Горничная, 4 марта 2026 в Хабаровске
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
22:25
от 450 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
21:30
от 500 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
16:30
от 480 ₽
20:55
от 490 ₽
23:30
от 490 ₽
