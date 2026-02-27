Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Горничная Расписание сеансов Горничная, 2025 в Хабаровске 28 февраля 2026

Расписание сеансов Горничная, 28 февраля 2026 в Хабаровске

FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
20:15 от 450 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
21:05 от 500 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
16:30 от 520 ₽ 20:40 от 510 ₽ 23:15 от 510 ₽
