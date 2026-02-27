Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Хабаровске 4 марта 2026

Расписание сеансов Грозовой перевал, 4 марта 2026 в Хабаровске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
21:00 от 500 ₽ 23:35 от 400 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
18:30 от 500 ₽
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
18:30 от 550 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
21:40 от 500 ₽
