Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Хабаровске

Билеты
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
21:00 от 500 ₽ 23:25 от 400 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
20:05 от 500 ₽
М-Синема Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
19:00 от 550 ₽ 21:50 от 550 ₽
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
18:30 от 550 ₽
Фабрика грез г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
18:55 от 500 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
21:20 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
