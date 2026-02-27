Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Хабаровске
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
21:00
от 500 ₽
23:25
от 400 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
20:05
от 500 ₽
М-Синема
Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
19:00
от 550 ₽
21:50
от 550 ₽
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
18:30
от 550 ₽
Фабрика грез
г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
18:55
от 500 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
21:20
от 500 ₽
