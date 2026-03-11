Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Хабаровске 11 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 11 марта 2026 в Хабаровске

Билеты
Вся информация о фильме
FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
10:25 от 200 ₽ 14:10 от 350 ₽ 18:40 от 450 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
11:45 от 350 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
13:45 от 400 ₽ 15:50 от 450 ₽
Дружба г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
13:55 от 300 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
09:55 от 250 ₽ 11:50 от 350 ₽ 16:00 от 450 ₽
М-Синема Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
12:55 от 400 ₽ 16:20 от 500 ₽ 18:30 от 550 ₽
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
09:40 от 350 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
12:00 от 390 ₽ 14:15 от 390 ₽ 16:30 от 390 ₽
Фабрика грез г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
12:00 от 400 ₽ 14:10 от 400 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
09:25 от 250 ₽ 15:30 от 400 ₽
