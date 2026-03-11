Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Хабаровске
11 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 11 марта 2026 в Хабаровске
Сегодня 11
11
Завтра 12
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
10:25
от 200 ₽
14:10
от 350 ₽
18:40
от 450 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
11:45
от 350 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
13:45
от 400 ₽
15:50
от 450 ₽
Дружба
г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
13:55
от 300 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
09:55
от 250 ₽
11:50
от 350 ₽
16:00
от 450 ₽
М-Синема
Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
12:55
от 400 ₽
16:20
от 500 ₽
18:30
от 550 ₽
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
09:40
от 350 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
12:00
от 390 ₽
14:15
от 390 ₽
16:30
от 390 ₽
Фабрика грез
г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
12:00
от 400 ₽
14:10
от 400 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
09:25
от 250 ₽
15:30
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
