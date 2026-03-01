Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Хабаровске
4 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 4 марта 2026 в Хабаровске
Вся информация о фильме
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
10:05
от 200 ₽
12:20
от 300 ₽
16:15
от 400 ₽
18:05
от 450 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
12:00
от 350 ₽
14:10
от 400 ₽
18:45
от 500 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
13:15
от 400 ₽
16:15
от 450 ₽
18:25
от 500 ₽
Дружба
г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
18:35
от 450 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
09:55
от 250 ₽
12:10
от 350 ₽
14:25
от 400 ₽
16:40
от 450 ₽
18:55
от 500 ₽
М-Синема
Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
12:50
от 400 ₽
15:00
от 450 ₽
17:10
от 500 ₽
19:20
от 550 ₽
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
10:35
от 550 ₽
11:50
от 350 ₽
14:05
от 450 ₽
16:25
от 450 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
11:55
от 390 ₽
13:00
от 420 ₽
14:10
от 390 ₽
15:15
от 480 ₽
16:25
от 390 ₽
17:30
от 520 ₽
18:40
от 490 ₽
19:45
от 520 ₽
Фабрика грез
г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
10:40
от 250 ₽
14:50
от 400 ₽
19:00
от 500 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
09:45
от 250 ₽
11:55
от 350 ₽
15:15
от 400 ₽
19:30
от 500 ₽
