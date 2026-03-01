Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Хабаровск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Хабаровске
1 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 1 марта 2026 в Хабаровске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
18:00
от 450 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
18:45
от 500 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
17:55
от 450 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
17:55
от 450 ₽
20:10
от 500 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
18:25
от 510 ₽
19:25
от 590 ₽
21:40
от 590 ₽
Фабрика грез
г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
19:00
от 500 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
19:05
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал
Фанаты «Игры престолов» очень расстроились: почему шут Пестряк был в книге, но в сериал не попал
Прекрасное далеко не будет ко мне жестоко: как сложились судьбы героев «Приключений Электроника»
Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита
Этот фильм о советских подводниках почти забыт, но он явно достоин внимания: снимали там, где нет моря и привлекали настоящих моряков
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень
Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера
Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»
О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города
«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667