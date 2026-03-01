Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Хабаровске 1 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 1 марта 2026 в Хабаровске

Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
18:00 от 450 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
18:45 от 500 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
17:55 от 450 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
17:55 от 450 ₽ 20:10 от 500 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
18:25 от 510 ₽ 19:25 от 590 ₽ 21:40 от 590 ₽
Фабрика грез г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
19:00 от 500 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
19:05 от 500 ₽
