Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Хабаровске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
18:10 от 450 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
18:45 от 500 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
18:40 от 500 ₽
Дружба г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
18:50 от 450 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
18:55 от 500 ₽
М-Синема Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
17:10 от 500 ₽ 19:20 от 550 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
17:30 от 540 ₽ 18:40 от 490 ₽ 19:45 от 540 ₽
Фабрика грез г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
19:00 от 500 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
19:40 от 500 ₽
