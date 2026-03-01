У Netflix много спорных проектов, но эти сериалы — 10/10: включите одну серию и уже не сможете остановиться

«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году

Если не хочется ждать, эти 3 российских сериала уже доступны в Сети полностью: есть и комедия, и криминал

Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»

Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть

Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом

«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить

Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа

Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев

Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино