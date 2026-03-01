Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Хабаровске 6 марта 2026

Расписание сеансов К себе нежно, 6 марта 2026 в Хабаровске

Вся информация о фильме
FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
20:50 от 450 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
15:20 от 400 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
19:35 от 500 ₽
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
11:50 от 550 ₽ 14:05 от 450 ₽ 20:10 от 800 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
12:10 от 420 ₽ 20:50 от 540 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
14:55 от 400 ₽
