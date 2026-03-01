Оповещения от Киноафиши
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Хабаровске
5 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 5 марта 2026 в Хабаровске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «К себе нежно»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
20:45
от 450 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
15:20
от 400 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
17:25
от 450 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
12:25
от 420 ₽
21:05
от 540 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
14:55
от 400 ₽
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
