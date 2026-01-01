«Иногда начинают нести, что попало»: почему криминалисты смеются над сериалом «След» — проколы замечают не все зрители

Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии

В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается

«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»

Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости

Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»

Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»

Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)

От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)

Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры