Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Хабаровске
5 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 5 марта 2026 в Хабаровске
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
10:10
от 200 ₽
12:10
от 300 ₽
14:35
от 350 ₽
17:20
от 400 ₽
18:45
от 450 ₽
21:10
от 450 ₽
22:50
от 450 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
13:25
от 350 ₽
15:25
от 400 ₽
17:30
от 450 ₽
19:35
от 500 ₽
23:40
от 400 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
09:05
от 250 ₽
13:05
от 400 ₽
17:05
от 450 ₽
19:10
от 500 ₽
21:05
от 500 ₽
22:00
от 500 ₽
23:05
от 300 ₽
Дружба
г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
20:35
от 450 ₽
22:35
от 450 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
13:40
от 350 ₽
15:40
от 400 ₽
17:40
от 450 ₽
19:40
от 500 ₽
21:40
от 500 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
12:05
от 420 ₽
13:00
от 420 ₽
14:10
от 480 ₽
15:05
от 480 ₽
16:15
от 480 ₽
17:10
от 540 ₽
18:20
от 540 ₽
19:15
от 540 ₽
21:20
от 540 ₽
22:40
от 540 ₽
23:25
от 540 ₽
Фабрика грез
г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
12:05
от 400 ₽
16:20
от 400 ₽
18:15
от 500 ₽
20:10
от 500 ₽
22:00
от 500 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
12:55
от 350 ₽
17:45
от 450 ₽
19:10
от 500 ₽
21:50
от 500 ₽
23:55
от 400 ₽
