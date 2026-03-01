Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Хабаровске 5 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 5 марта 2026 в Хабаровске

чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9
FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
10:10 от 200 ₽ 12:10 от 300 ₽ 14:35 от 350 ₽ 17:20 от 400 ₽ 18:45 от 450 ₽ 21:10 от 450 ₽ 22:50 от 450 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
13:25 от 350 ₽ 15:25 от 400 ₽ 17:30 от 450 ₽ 19:35 от 500 ₽ 23:40 от 400 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
09:05 от 250 ₽ 13:05 от 400 ₽ 17:05 от 450 ₽ 19:10 от 500 ₽ 21:05 от 500 ₽ 22:00 от 500 ₽ 23:05 от 300 ₽
Дружба г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
20:35 от 450 ₽ 22:35 от 450 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
13:40 от 350 ₽ 15:40 от 400 ₽ 17:40 от 450 ₽ 19:40 от 500 ₽ 21:40 от 500 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
12:05 от 420 ₽ 13:00 от 420 ₽ 14:10 от 480 ₽ 15:05 от 480 ₽ 16:15 от 480 ₽ 17:10 от 540 ₽ 18:20 от 540 ₽ 19:15 от 540 ₽ 21:20 от 540 ₽ 22:40 от 540 ₽ 23:25 от 540 ₽
Фабрика грез г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
12:05 от 400 ₽ 16:20 от 400 ₽ 18:15 от 500 ₽ 20:10 от 500 ₽ 22:00 от 500 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
12:55 от 350 ₽ 17:45 от 450 ₽ 19:10 от 500 ₽ 21:50 от 500 ₽ 23:55 от 400 ₽
