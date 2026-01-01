Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Проклятый рыцарь Расписание Проклятый рыцарь (2026) в Хабаровске на сегодня

Расписание Проклятый рыцарь (2026) в Хабаровске на сегодня

Проклятый рыцарь
Проклятый рыцарь Темное средневековое фэнтези со звездами "Игры престолов" Софи Тернер и Китом Харингтоном ужасы, фантастика, боевик 2026 / Великобритания
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Сыграть в ящик
Сыграть в ящик
2026, Испания / США, триллер, криминал, боевик
Миа и монстры
Миа и монстры
2026, Австрия / Германия / Испания, приключения, анимация, комедия
Турбулентность
Турбулентность
2025, США, боевик, приключения, триллер
Шторки из Fix Price по 299 рублей у меня до ванной не доходят: режу на куски — нашла 7 применений по всему дому
Гель-лак — прошлый век: новый хит осени-2026 затмил "колхозные" покрытия — держится до 4-х недель и выглядит стильно
Можно ли запускать стиральную машину подряд по пять раз на дню: запомните раз и навсегда, расскажите друзьям
В США сняли ремейк этого советского фильма — и только опозорились: добавили монстров, но от рейтинга 4,3 на IMDb они не спасли
У Netflix есть сериал для фанов «Индианы Джонса» – 5 сезонов уже можно глянуть залпом: смотрится «на одном дыхании без перемоток»
Только заставшие инфляцию, бандитизм и МММ пройдут на отлично: проверьте себя на знание культовых фильмов 90-х
Лунтику — 20 лет: где годами была его мама, почему Вупсень не стал бабочкой и другие интересные факты
«Кинопоиск» расщедрился на крутую 8-серийную новинку — зрители называют сериал «племянником "Триггера"»
Если бы «Место встречи изменить нельзя» снимали в 2026-м: нашла идеальных кандидатов на роль Жеглова и Шарапова
Сегодня у нас к чаю — «сладкий» тест по советскому кино: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с конфетами
«Зато у меня нервы, как стальные канаты!»: фанаты «Бригады», ваш выход — угадайте всех героев по одной реплике (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше