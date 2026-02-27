Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Уволить Жору, 1 марта 2026 в Хабаровске

Расписание сеансов Уволить Жору, 1 марта 2026 в Хабаровске

Билеты
Вся информация о фильме
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
23:50 от 300 ₽
М-Синема Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
10:30 от 700 ₽
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
15:00 от 700 ₽
Фабрика грез г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
17:20 от 500 ₽
