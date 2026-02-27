Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Уволить Жору
Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Хабаровске
1 марта 2026
Расписание сеансов Уволить Жору, 1 марта 2026 в Хабаровске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Уволить Жору»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
23:50
от 300 ₽
М-Синема
Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
10:30
от 700 ₽
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
15:00
от 700 ₽
Фабрика грез
г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
17:20
от 500 ₽
