Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Хабаровске 3 марта 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 3 марта 2026 в Хабаровске

FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
14:30 от 350 ₽
М-Синема Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
18:50 от 800 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
11:45 от 490 ₽ 15:20 от 590 ₽ 18:55 от 640 ₽ 22:30 от 640 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
16:25 от 450 ₽
