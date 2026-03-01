Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Хабаровске

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Хабаровске

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
М-Синема Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
18:45 от 800 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
18:55 от 740 ₽ 22:30 от 740 ₽
