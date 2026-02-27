Оповещения от Киноафиши
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
19:00
от 690 ₽
22:35
от 690 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:25
от 540 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
20:55
от 490 ₽
23:30
от 490 ₽
Гренландия 2: Миграция
триллер, фантастика, боевик, приключения
2026, Великобритания / США
2D
21:20
от 540 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
22:25
от 540 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
21:55
от 540 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
18:50
от 540 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
17:25
от 540 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
22:50
от 540 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
20:20
от 540 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
19:05
от 540 ₽
Однажды... Мишель Легран
биография, документальный, музыка
2024, Франция
2D
20:40
от 540 ₽
Сеть
документальный
2026, Россия
2D
18:30
от 540 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
17:30
от 540 ₽
18:40
от 490 ₽
19:45
от 540 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
21:25
от 540 ₽
Фантом убийцы
боевик, драма, исторический
2025, Китай
2D
22:00
от 540 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
19:30
от 540 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
19:50
от 540 ₽
23:40
от 540 ₽
