Расписание сеансов кинотеатра «Синема 9»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
19:00 от 690 ₽ 22:35 от 690 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:25 от 540 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
20:55 от 490 ₽ 23:30 от 490 ₽
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция триллер, фантастика, боевик, приключения 2026, Великобритания / США
2D
21:20 от 540 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
22:25 от 540 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
21:55 от 540 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
18:50 от 540 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
17:25 от 540 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
22:50 от 540 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
20:20 от 540 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
19:05 от 540 ₽
Однажды... Мишель Легран
Однажды... Мишель Легран биография, документальный, музыка 2024, Франция
2D
20:40 от 540 ₽
Сеть
Сеть документальный 2026, Россия
2D
18:30 от 540 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
17:30 от 540 ₽ 18:40 от 490 ₽ 19:45 от 540 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
21:25 от 540 ₽
Фантом убийцы
Фантом убийцы боевик, драма, исторический 2025, Китай
2D
22:00 от 540 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
19:30 от 540 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
19:50 от 540 ₽ 23:40 от 540 ₽
