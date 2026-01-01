Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Хабаровска
Кинотеатры
МКЦ Амурский утес
Расписание сеансов кинотеатра «МКЦ Амурский утес»
Расписание сеансов кинотеатра «МКЦ Амурский утес»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4212) 31-63-57
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4212) 31-63-57
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4212) 31-63-57
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4212) 31-63-57
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4212) 31-63-57
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4212) 31-63-57
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4212) 31-63-57
Позвонить
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4212) 31-63-57
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4212) 31-63-57
Позвонить
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4212) 31-63-57
Позвонить
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4212) 31-63-57
Позвонить
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4212) 31-63-57
Позвонить
Кинотеатры рядом
1.1
км
Голливуд
ул. Тургенева, 46
5
1.2
км
Гигант
ул. Муравьева-Амурского, 19
5
1.3
км
Совкино
ул. Муравьева-Амурского, 34
5
2.5
км
Синема 9
ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
5
2.8
км
Дружба
ул. Амурский бульвар,56А
5
3.1
км
Маджестик
Карла Маркса, 76
5
