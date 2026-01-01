Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Хабаровска
Кинотеатры
МКЦ Амурский утес
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1.1
км
Голливуд
ул. Тургенева, 46
5
1.2
км
Гигант
ул. Муравьева-Амурского, 19
5
1.3
км
Совкино
ул. Муравьева-Амурского, 34
5
2.5
км
Синема 9
ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
5
2.8
км
Дружба
ул. Амурский бульвар,56А
5
3.1
км
Маджестик
Карла Маркса, 76
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
