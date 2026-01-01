Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом

У Netflix много спорных проектов, но эти сериалы — 10/10: включите одну серию и уже не сможете остановиться

Этот сериал НТВ неожиданно стал хитом на ИВИ: и нет, это не «Первый отдел» — в центре сюжета немецкая овчарка

Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа

В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины

«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить

Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре

«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты

Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня

Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»