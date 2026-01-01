Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Голливуд»

Расписание сеансов кинотеатра «Голливуд»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4212) 90-50-50 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4212) 90-50-50 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4212) 90-50-50 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4212) 90-50-50 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4212) 90-50-50 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4212) 90-50-50 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4212) 90-50-50 Позвонить
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4212) 90-50-50 Позвонить
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4212) 90-50-50 Позвонить
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4212) 90-50-50 Позвонить
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4212) 90-50-50 Позвонить
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4212) 90-50-50 Позвонить
Кинотеатры рядом
900 метров
Совкино ул. Муравьева-Амурского, 34
5
900 метров
Гигант ул. Муравьева-Амурского, 19
5
1.1 км
МКЦ Амурский утес ул. Шевченко, 15
5
1.4 км
Синема 9 ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
5
2.6 км
Маджестик Карла Маркса, 76
5
2.7 км
Дружба ул. Амурский бульвар,56А
5
