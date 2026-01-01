Оповещения от Киноафиши
Голливуд
Фотографии кинотеатра Голливуд
Фотографии кинотеатра Голливуд
Фотографии кинотеатра Голливуд
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году
Netflix вытащил из закромов: почему старый фильм «Сопротивление банкира» стоит смотреть в 2026 году
«Живем мы как-то без азарта»: вы истинный знаток «Вокзала для двоих», если ответите на 5/5 вопросов (тест)
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
