Киноафиша Хабаровска
Фабрика грез
Расписание сеансов кинотеатра «Фабрика грез»
Расписание сеансов кинотеатра «Фабрика грез»
Торговый центр
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
21:20
от 500 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
21:30
от 500 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
21:10
от 500 ₽
