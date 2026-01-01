Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Фабрика грез (Хабаровск) на карте Вся информация о кинотеатре
Кинотеатры рядом

250 метров
Маджестик Карла Маркса, 76
5
850 метров
Дружба ул. Амурский бульвар,56А
5
1.2 км
М-Синема Ленинградская улица, д. 28(И)
5
1.4 км
FourRoom ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
5
1.7 км
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
5
2 км
Совкино ул. Муравьева-Амурского, 34
5
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
