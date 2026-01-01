Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Хабаровска
Кинотеатры
Фабрика грез
Кинотеатр Фабрика грез (Хабаровск) на карте
Кинотеатр Фабрика грез (Хабаровск) на карте
Торговый центр
Кинотеатр Фабрика грез (Хабаровск) на карте
Кинотеатры рядом
250
метров
Маджестик
Карла Маркса, 76
5
850
метров
Дружба
ул. Амурский бульвар,56А
5
1.2
км
М-Синема
Ленинградская улица, д. 28(И)
5
1.4
км
FourRoom
ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
5
1.7
км
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
5
2
км
Совкино
ул. Муравьева-Амурского, 34
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
