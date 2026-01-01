ТРЦ «Магазины радости» – многофункциональный шестиуровневый торгово-развлекательный центр Хабаровска площадью более 18 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Магазины радости» расположен в Центральном районе Хабаровска на пересечении улицы Ленинградской и улицы Карла Маркса.

На территории торгового центра «Магазины радости» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (O’STIN, Gloria Jeans & Gee Jay, Kira Plastinina, BB1, Colin`s, oodji, Paolo Conte, Lady Collection, MILAVITSA, Incanto, Marmalato, Парижанка, MOHITO, Francesco Marconi, UNOde50, NYX, Casio, ROYCE’, Mavi, Inglot, Trends Brands, BROADWAY, Озеро чад, Noryalli, Love BiJoux, Store, IJOY, Kotoclub, Expetro, Чулочная лавка, CNI, Demeter, Paese, Алмила, Gunze, Armadio, Lolita Botti, Marco Tozzi, Seoul Park, The Spot, AMP, BlackBox Board Shop, Bottichelli trend, Club, Eleven, Fornarina, Hit List, Lemonada, Like Me, Loft, Miss Milano, Real Street, Way-Out Shop, YAYA, Модный базар, STREKOZA, THEPILLOWMAN, Farfalla, Botanique и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома («Домовид» и др.), магазин подарков и аксессуаров «Другие подарки», фирменный магазин Samsung, популярные магазины детских товаров («Toy.ru» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош», «Парикмастерский магазин» и др.), ювелирные салоны (ювелирная сеть SK, ювелирный остров Golden Lily new love story, Pandora, Swarovski и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики «Диоптрика», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Мегафон», «МТС», Yota и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Дальневосточный банк», «Газпромбанк» и др.), зоомагазин, аптека, студия дизайна бровей, салон красоты, химчистка, студия плетения косичек, студия авторских букетов «Salad», барбершоп Oldboy Barbershop и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Магазины радости» функционируют современный многозальный кинотеатр «Фабрика Грёз», продовольственный супермаркет, мебельные магазины, супермаркет товаров для детей, супермаркеты бытовой техники и электроники («Энка Техника» и др.), супермаркет спортивных товаров «Спортмастер» и детская развлекательная площадка.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (Cinnabon, Royal Burger, UKUSHU, «Сё и сразу», «Пахлава», «Добрый Дэн», «Сеньор Помидор», Hard Kor, «Чао Какао», Kiwi-бар, Bubble Store, Cafe Mexico, «Йагода», «Кино и кимоно», Subway и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Магазины радости» есть автомобильная парковка на 100 машиномест и велопарковка на 10 мест.

Адрес:

г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 44

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Магазины радости» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Карла Маркса до остановки «Дальневосточный гуманитарный университет»

на автобусах № 14, 19, 29к, 55

на маршрутных такси № 82

на троллейбусе № 1

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Магазины радости»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Фабрика Грез»: 10.00 – 23.00;

Ресторан «Ясуми»: вс. - чт.: 12.00 – 22.00, пт. - сб.: 12.00 — 23.00.