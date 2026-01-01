ТРЦ «Большая Медведица» – современный пятиуровневый торгово-развлекательный центр Хабаровска площадью более 28 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Большая Медведица» расположен в Центральном районе Хабаровска на пересечении проспекта 60-летия Октября и улицы Карла Маркса – одними из основных транспортными узлами города.

На территории торгового центра «Большая Медведица» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Kari, Oodji, Mascotte, Balizza, Roy Robson, Капика, O’STIN, Gloria Jeans & Gee Jay, Lady Collection, MILAVITSA и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома («Ткани и шторы» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Лего» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (Swarovski и др.), магазин часов «Золотое время», туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк» и др.), зоомагазин, аптека, салон красоты, химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Большая Медведица» функционируют современный многозальный кинотеатр «Форум», продовольственный супермаркет «Пеликан», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей, супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивных товаров, боулинг-клуб «На Большой», кафе-клуб Mojo, развлекательная детская зона и единственный в Хабаровске каток с искусственным льдом.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (Cinnabon, Royal Burger, кафе-клуб Mojo, ресторан Lege Artis и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Большая Медведица» есть автомобильная парковка на 350 машиномест.

Адрес:

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 91

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Большая Медведица» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Карла Маркса до остановки «Большая улица»

на автобусах № 13 20 26 35 42 55 58

на маршрутных такси № 80, 82

на троллейбусе № 1

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Большая Медведица»: 10.00 – 20.00;

Супермаркет «Пеликан»: круглосуточно;

Боулинг-клуб «На Большой»: 12.00 – 02.00;

Кинотеатр «Форум»: 10.00 – 23.00;

Кафе-клуб Mojo: пт. - сб.: 20.00 — 06.00;

Ресторан Lege Artis: 12.00 – 02.00.