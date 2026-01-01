Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Хабаровска Кинотеатры FourRoom ТРЦ «Большая Медведица»

ТРЦ «Большая Медведица»
Адрес
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 91
Показать на карте

ТРЦ «Большая Медведица» – современный пятиуровневый торгово-развлекательный центр Хабаровска площадью более 28 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Большая Медведица» расположен в Центральном районе Хабаровска на пересечении проспекта 60-летия Октября и улицы Карла Маркса – одними из основных транспортными узлами города.

На территории торгового центра «Большая Медведица» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Kari, Oodji, Mascotte, Balizza, Roy Robson, Капика, O’STIN, Gloria Jeans & Gee Jay, Lady Collection, MILAVITSA и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома («Ткани и шторы» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Лего» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (Swarovski и др.), магазин часов «Золотое время», туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк» и др.), зоомагазин, аптека, салон красоты, химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Большая Медведица» функционируют современный многозальный кинотеатр «Форум», продовольственный супермаркет «Пеликан», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей, супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивных товаров, боулинг-клуб «На Большой», кафе-клуб Mojo, развлекательная детская зона и единственный в Хабаровске каток с искусственным льдом.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (Cinnabon, Royal Burger, кафе-клуб Mojo, ресторан Lege Artis и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Большая Медведица» есть автомобильная парковка на 350 машиномест.

Адрес:
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 91

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Большая Медведица» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Карла Маркса до остановки «Большая улица»

  • на автобусах № 13 20 26 35 42 55 58
  • на маршрутных такси № 80, 82
  • на троллейбусе № 1

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Большая Медведица»: 10.00 – 20.00;
Супермаркет «Пеликан»: круглосуточно;
Боулинг-клуб «На Большой»: 12.00 – 02.00;
Кинотеатр «Форум»: 10.00 – 23.00;
Кафе-клуб Mojo: пт. - сб.: 20.00 — 06.00;
Ресторан Lege Artis: 12.00 – 02.00.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
