Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
19:05 от 500 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
21:00 от 500 ₽ 23:25 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:15 от 500 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
23:40 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
17:30 от 450 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
23:55 от 400 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
21:45 от 500 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
18:45 от 500 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
17:05 от 450 ₽ 19:45 от 500 ₽
