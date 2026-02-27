Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Киноафиша Хабаровска
Кинотеатры
Хабаровск
Расписание сеансов кинотеатра «Хабаровск»
Расписание сеансов кинотеатра «Хабаровск»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:50
от 400 ₽
Гигант
драма, спорт
2025, США
2D
21:50
от 500 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
21:20
от 500 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
23:55
от 400 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
17:35
от 450 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
21:35
от 500 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
19:35
от 500 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
17:30
от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
19:40
от 500 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
19:20
от 500 ₽
23:55
от 400 ₽
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
