Новая тёща
Новая тёща Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный 2025, Россия
8.0
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези 2026, Россия
7.0
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз Семейный фильм о неведомой зверушке, за которой охотятся все браконьеры мира
приключения, комедия, семейный 2026, Бельгия / Франция
6.0
Это же Леха из «Ландышей»! Заметила знакомого актера в тизере нового «Дубровского» с Гаасом — вот кого он там сыграет (видео)
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер
Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
