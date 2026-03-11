Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Человек, который смеется, 11 марта 2026 в Кезе

Сегодня 11
Кезский РДК г. Кез, ул. Кирова, 12
2D
18:50 от 200 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
