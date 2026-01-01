Оповещения от Киноафиши
Фильмы в прокате в Кемерово
По популярности
По названию
По рейтингу
Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
6.0
Красавица
Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
6.0
Человек, который смеется
Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия
2026, Россия
0.0
Король и Шут. Навсегда
Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
7.0
Драники
Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Малыш
Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма
2026, Россия
6.0
Грозовой перевал
Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Горничная
Психологический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред
триллер
2025, США
7.0
Аватар: Пламя и пепел
Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
8.0
Гуантанамера
Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
0.0
Дополнительное время
Юные сводные братья, играющие в одной хоккейной команде, переносятся в прошлое
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
0.0
Чебурашка 2
Гена и милый ушастый зверек спасают родной дендрарий. Сиквел самого кассового фильма в истории российского кино
семейный, комедия
2026, Россия
6.0
GOAT: Мечтай по крупному
Субтильный козленок совершает революцию в мире звериного спорта
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
7.0
Два, три, призрак, приди!
Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
4.0
Астрал. Амулет зла
Австралийский хоррор о родовом проклятии
ужасы, триллер
2025, Австралия
7.0
Кто-то должен умереть
Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер
2025, Россия
5.0
Легенды
Вследствие проклятия фэнтезийный мир погружается в детство
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
6.0
Сеть
Документальный фильм телеканала «СПАС» об опасностях интернета
документальный
2026, Россия
0.0
Сюрприз для мамы
комедия, семейный
2025, Россия
0.0
Улыбка. Зарождение зла
Студентки медицинского колледжа попадают в проклятую больницу
ужасы, триллер
2024, Индонезия
6.0
Побег из зоопарка
Мартышка сбегает на волю, чтобы воссоединиться со своей семьей. Семейный фильм с настоящими животными
семейный
2024, Германия
6.0
