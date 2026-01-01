Оповещения от Киноафиши
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
6.0
Красавица
Красавица Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
6.0
Человек, который смеется
Человек, который смеется Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия 2026, Россия
0.0
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
7.0
Драники
Драники Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный 2025, Россия
8.0
Малыш
Малыш Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма 2026, Россия
6.0
Грозовой перевал
Грозовой перевал Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама 2025, США
6.0
Горничная
Горничная Психологический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред
триллер 2025, США
7.0
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
8.0
Гуантанамера
Гуантанамера Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик 2025, Россия / Куба
0.0
Дополнительное время
Дополнительное время Юные сводные братья, играющие в одной хоккейной команде, переносятся в прошлое
спорт, приключения, семейный 2026, Россия
0.0
Чебурашка 2
Чебурашка 2 Гена и милый ушастый зверек спасают родной дендрарий. Сиквел самого кассового фильма в истории российского кино
семейный, комедия 2026, Россия
6.0
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному Субтильный козленок совершает революцию в мире звериного спорта
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
7.0
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
4.0
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла Австралийский хоррор о родовом проклятии
ужасы, триллер 2025, Австралия
7.0
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер 2025, Россия
5.0
Легенды
Легенды Вследствие проклятия фэнтезийный мир погружается в детство
боевик, приключения, анимация 2026, Франция
6.0
Сеть
Сеть Документальный фильм телеканала «СПАС» об опасностях интернета
документальный 2026, Россия
0.0
Сюрприз для мамы
Сюрприз для мамы
комедия, семейный 2025, Россия
0.0
Улыбка. Зарождение зла
Улыбка. Зарождение зла Студентки медицинского колледжа попадают в проклятую больницу
ужасы, триллер 2024, Индонезия
6.0
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка Мартышка сбегает на волю, чтобы воссоединиться со своей семьей. Семейный фильм с настоящими животными
семейный 2024, Германия
6.0
