Фильмы
Мой друг
Расписание сеансов Мой друг, 2026 в Кемерово
27 февраля 2026
Расписание сеансов Мой друг, 27 февраля 2026 в Кемерово
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Как купить билеты на сеанс фильма «Мой друг»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Кузбасскино
г. Кемерово, Советский просп., 4
2D
13:00
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
