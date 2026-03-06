Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Тюльпаны
6 марта 2026
6 марта 2026
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
STARMAX Кемерово
г. Кемерово, пр. Московский, 19
2D
10:45
от 500 ₽
14:20
от 550 ₽
18:00
от 550 ₽
Космос
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28
2D
14:05
от 600 ₽
18:05
от 600 ₽
Кузбасскино
г. Кемерово, Советский просп., 4
2D
19:50
от 450 ₽
РИО синема
г. Кемерово, просп. Шахтеров, 89
2D
17:10
от 600 ₽
Юбилейный
г. Кемерово, просп. Ленина, 91
2D
16:50
от 800 ₽
21:05
от 700 ₽
23:00
от 700 ₽
