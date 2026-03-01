Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Кемерово
5 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 5 марта 2026 в Кемерово
Вся информация о фильме
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
STARMAX Кемерово
г. Кемерово, пр. Московский, 19
2D
10:45
от 500 ₽
14:20
от 550 ₽
18:00
от 550 ₽
Космос
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28
2D
14:05
от 600 ₽
18:05
от 600 ₽
РИО синема
г. Кемерово, просп. Шахтеров, 89
2D
17:10
от 600 ₽
Юбилейный
г. Кемерово, просп. Ленина, 91
2D
16:50
от 800 ₽
21:05
от 700 ₽
23:00
от 700 ₽
