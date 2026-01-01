Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Кемерово 3 марта 2026

Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 3 марта 2026 в Кемерово

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «GOAT: Мечтай по крупному»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
STARMAX Кемерово г. Кемерово, пр. Московский, 19
2D
11:30 от 350 ₽ 17:30 от 400 ₽
Гринвич г. Кемерово, Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
3D
11:45 от 300 ₽ 17:15 от 350 ₽
Юбилейный г. Кемерово, просп. Ленина, 91
2D
12:05 16:05
