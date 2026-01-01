Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»

Курицу по-венгерски готовлю круглый год: за 40 минут мясо выходит нежнее сливочного масла и тает во рту

Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники

«Космос просто! Наслаждаюсь каждой секундой»: «Похищение» добралось до 8 серии и неожиданно стало фаворитом 2026 года

Осень на носу, шляпки — на головах: узнаете 6 советских фильмов по одному кадру? (тест)

Этот фильм о космосе взял 7 «Оскаров», но у реальных астронавтов от него глаз дергается: «более бредового творения не видел»

«Ни развития, ни анимации» – пишут про аниме, обогнавшее «Блич» и «Магичку»: сразу 6 серий попали в 20-ку лучших на IMDb

К доске пойдет каждый любитель советской классики: угадайте 6 фильмов СССР по цитате героя-учителя (тест)

Мавзолей в 1905-м и «антирусская пропаганда»: сериал Netflix про семейство Романовых россияне даже побрезговали досматривать

7 детективов с рейтингом до 8,3 с такими твистами, что после финала хочется кричать: «Как я этого не заметил?»