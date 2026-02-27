Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Кемерово
27 февраля 2026
Расписание сеансов Драники, 27 февраля 2026 в Кемерово
Гринвич
г. Кемерово, Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
2D
10:00
от 450 ₽
13:25
от 500 ₽
Космос
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28
2D
10:20
от 450 ₽
12:20
от 550 ₽
РИО синема
г. Кемерово, просп. Шахтеров, 89
2D
11:50
от 500 ₽
15:50
от 600 ₽
Юбилейный
г. Кемерово, просп. Ленина, 91
2D
10:15
от 450 ₽
14:10
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
