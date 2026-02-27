Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Драники, 27 февраля 2026 в Кемерово

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гринвич г. Кемерово, Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
2D
10:00 от 450 ₽ 13:25 от 500 ₽
Космос г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28
2D
10:20 от 450 ₽ 12:20 от 550 ₽
РИО синема г. Кемерово, просп. Шахтеров, 89
2D
11:50 от 500 ₽ 15:50 от 600 ₽
Юбилейный г. Кемерово, просп. Ленина, 91
2D
10:15 от 450 ₽ 14:10 от 600 ₽
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
