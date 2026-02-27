Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Кемерово
28 февраля 2026
Расписание сеансов Красавица, 28 февраля 2026 в Кемерово
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
STARMAX Кемерово
г. Кемерово, пр. Московский, 19
2D
13:30
от 550 ₽
Гринвич
г. Кемерово, Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
2D
10:05
от 450 ₽
15:45
от 500 ₽
Космос
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28
2D
15:15
от 600 ₽
Кузбасскино
г. Кемерово, Советский просп., 4
2D
11:30
от 300 ₽
РИО синема
г. Кемерово, просп. Шахтеров, 89
2D
13:40
от 550 ₽
Юбилейный
г. Кемерово, просп. Ленина, 91
2D
10:30
от 500 ₽
17:00
от 650 ₽
