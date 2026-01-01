Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Фильмы
Кто-то должен умереть
Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 2025 в Кемерово
1 марта 2026
Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 1 марта 2026 в Кемерово
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
г. Кемерово, пр. Московский, 19
2D
21:45
от 550 ₽
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка
Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу»
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
