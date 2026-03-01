Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Кемерово 11 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 11 марта 2026 в Кемерово

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 11 чт 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
STARMAX Кемерово г. Кемерово, пр. Московский, 19
2D
16:00 от 350 ₽
Гринвич г. Кемерово, Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
2D
13:50 от 300 ₽
Космос г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28
2D
10:25 от 450 ₽ 12:40 от 550 ₽
Кузбасскино г. Кемерово, Советский просп., 4
2D
11:00 от 300 ₽
РИО синема г. Кемерово, просп. Шахтеров, 89
2D
10:10 от 300 ₽ 12:45 от 300 ₽ 14:25 от 300 ₽ 18:50 от 300 ₽
Юбилейный г. Кемерово, просп. Ленина, 91
2D
11:15 от 300 ₽ 13:35 от 300 ₽ 18:05 от 300 ₽
