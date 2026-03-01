Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Кемерово
11 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 11 марта 2026 в Кемерово
Завтра
11
чт
12
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
STARMAX Кемерово
г. Кемерово, пр. Московский, 19
2D
16:00
от 350 ₽
Гринвич
г. Кемерово, Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
2D
13:50
от 300 ₽
Космос
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 28
2D
10:25
от 450 ₽
12:40
от 550 ₽
Кузбасскино
г. Кемерово, Советский просп., 4
2D
11:00
от 300 ₽
РИО синема
г. Кемерово, просп. Шахтеров, 89
2D
10:10
от 300 ₽
12:45
от 300 ₽
14:25
от 300 ₽
18:50
от 300 ₽
Юбилейный
г. Кемерово, просп. Ленина, 91
2D
11:15
от 300 ₽
13:35
от 300 ₽
18:05
от 300 ₽
